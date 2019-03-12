Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Muş'ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Muş'ta

4 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş'a geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Muş'ta, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş'a geldi.

Muş Alparslan Havalimanı'nda Vali İlker Gündüzöz, kurum amirleri ve partilileri tarafından karşılanan Oktay, ilk önce Valiliği ziyaret etti.

Burada "Valilik Şeref Defteri"ni imzalayan Oktay, ardından makama geçerek Vali Gündüzöz'den brifing aldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce yeni ambulansların tanıtımının yapıldığı Hükümet Konağı bahçesine geçerek burada ambulanslar ve açılan stantlar hakkında bilgi alan Oktay, 112 Acil Sağlık ekipleriyle fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:05 Kaynak: AA

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