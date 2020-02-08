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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mustafa Akıncı'nın yapmış olduğu açıklamalar oturduğu makama...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mustafa Akıncı'nın yapmış olduğu açıklamalar oturduğu makama yakışmayacak ifadelerdir.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Mustafa Akıncı'nın yapmış olduğu açıklamalar oturduğu makama yakışmayacak ifadelerdir."
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