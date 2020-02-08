Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mustafa Akıncı'ya tepki - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mustafa Akıncı'ya tepki
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:35 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir. Mustafa Akıncı'nın yapmış olduğu açıklamalar oturduğu makama yakışmayacak ifadelerdir. Her şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olan, hak ve menfaatlerini koruyan Türkiye Cumhuriyeti için kullanılan ifadeleri kınıyorum" dedi.
(İHA)
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