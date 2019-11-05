Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ne zaman ayağa kalksak, gelişmeye başlasak, ufka baksak, önümüz,...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ne zaman ayağa kalksak, gelişmeye başlasak, ufka baksak, önümüz, ayaklarımız terör örgütleriyle prangalanmaya çalışılmaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ne zaman ayağa kalksak, gelişmeye başlasak, ufka baksak, önümüz, ayaklarımız terör örgütleriyle prangalanmaya çalışılmaktadır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz."
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