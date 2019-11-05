Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ne zaman ayağa kalksak, gelişmeye başlasak, ufka baksak, önümüz,...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ne zaman ayağa kalksak, gelişmeye başlasak, ufka baksak, önümüz,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ne zaman ayağa kalksak, gelişmeye başlasak, ufka baksak, önümüz,...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ne zaman ayağa kalksak, gelişmeye başlasak, ufka baksak, önümüz, ayaklarımız terör örgütleriyle prangalanmaya çalışılmaktadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ne zaman ayağa kalksak, gelişmeye başlasak, ufka baksak, önümüz, ayaklarımız terör örgütleriyle prangalanmaya çalışılmaktadır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz."

fuat oktay, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:40 Kaynak: AA
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