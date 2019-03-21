Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Nevruz Bayramı Etkinliğine Katıldı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğiyle üniversitenin Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB
) ve Anadolu Üniversitesi
(AÜ) iş birliğiyle üniversitenin Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Nevruz Bayramı
etkinliğine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:39 Kaynak: AA
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