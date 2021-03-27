Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Norveç'i 3-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
27.03.2021 22:39
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim çocuklar yine harika. Yüreğinize sağlık." ifadelerini kullandı.
Spor, Son Dakika
Kaynak: AA
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