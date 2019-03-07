Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ocak-şubat Aylarına Baktığımızda, Dış Ticaret Açığının Sürekli...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ocak-şubat Aylarına Baktığımızda, Dış Ticaret Açığının Sürekli...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ocak-şubat aylarına baktığımızda, dış ticaret açığının sürekli aşağı yönde olduğunu ekonomik göstergelerde görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ocak-şubat aylarına baktığımızda, dış ticaret açığının sürekli aşağı yönde olduğunu ekonomik göstergelerde görüyoruz. Hedeflerimize çok daha güçlü şekilde erişeceğiz inşallah. Bu, 31 Mart'tan sonra Türkiye'yi çok çok daha güzel günlerin beklediğinin göstergesi. İnşallah bunu hep birlikte göreceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:45 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hem Annelik Yapıyorlar Hem de Yangına Koşuyorlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: S-400 ile Alakalı İlk Teslimatı Temmuz'da Almayı Düşünüyoruz

Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı Brexit İçin Son 22 Gün
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:33:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ocak-şubat Aylarına Baktığımızda, Dış Ticaret Açığının Sürekli...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]