Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ocak-şubat Aylarına Baktığımızda, Dış Ticaret Açığının Sürekli...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ocak-şubat aylarına baktığımızda, dış ticaret açığının sürekli aşağı yönde olduğunu ekonomik göstergelerde görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ocak-şubat aylarına baktığımızda, dış ticaret açığının sürekli aşağı yönde olduğunu ekonomik göstergelerde görüyoruz. Hedeflerimize çok daha güçlü şekilde erişeceğiz inşallah. Bu, 31 Mart'tan sonra Türkiye
'yi çok çok daha güzel günlerin beklediğinin göstergesi. İnşallah bunu hep birlikte göreceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:45 Kaynak: AA
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