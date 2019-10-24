Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki dönemde de mali disipline kararlılıkla devam edeceğiz"
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin sunumuna başladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin sunumuna başladı.
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