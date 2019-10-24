Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki dönemde de mali disipline kararlılıkla devam edeceğiz"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Önümüzdeki dönemde de mali disipline kararlılıkla devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki dönemde de mali disipline kararlılıkla devam edeceğiz"

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin sunumuna başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin sunumuna başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Önümüzdeki dönemde de mali disipline kararlılıkla devam edeceğiz

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:44 Kaynak: AA
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