Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki fotoğraf bize, yerli ve milli ilaç sektörünü mutlaka... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Önümüzdeki fotoğraf bize, yerli ve milli ilaç sektörünü mutlaka... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki fotoğraf bize, yerli ve milli ilaç sektörünü mutlaka...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki fotoğraf bize, yerli ve milli ilaç sektörünü mutlaka geliştirmemizin şart olduğunu ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki fotoğraf bize, yerli ve milli ilaç sektörünü mutlaka geliştirmemizin şart olduğunu ifade ediyor."

fuat oktay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:08 Kaynak: AA
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