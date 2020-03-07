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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki fotoğraf bize, yerli ve milli ilaç sektörünü mutlaka...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki fotoğraf bize, yerli ve milli ilaç sektörünü mutlaka geliştirmemizin şart olduğunu ifade ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki fotoğraf bize, yerli ve milli ilaç sektörünü mutlaka geliştirmemizin şart olduğunu ifade ediyor."
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