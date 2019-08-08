Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki seçimsiz süreci kesintisiz bir icraat dönemi ve...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki seçimsiz süreci kesintisiz bir icraat dönemi ve ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemi için bir fırsat olarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki seçimsiz süreci kesintisiz bir icraat dönemi ve ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemi için bir fırsat olarak görüyoruz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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