Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki seçimsiz süreci kesintisiz bir icraat dönemi ve...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki seçimsiz süreci kesintisiz bir icraat dönemi ve ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemi için bir fırsat olarak görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki seçimsiz süreci kesintisiz bir icraat dönemi ve ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemi için bir fırsat olarak görüyoruz." Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:30 Kaynak: AA
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