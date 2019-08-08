Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki seçimsiz süreci kesintisiz bir icraat dönemi ve...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki seçimsiz süreci kesintisiz bir icraat dönemi ve...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki seçimsiz süreci kesintisiz bir icraat dönemi ve ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemi için bir fırsat olarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Önümüzdeki seçimsiz süreci kesintisiz bir icraat dönemi ve ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemi için bir fırsat olarak görüyoruz."
fuat oktay, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:30 Kaynak: AA
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