Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Orantısız fiyat artışları ve kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Orantısız fiyat artışları ve kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır." dedi.

Oktay, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerini sundu.

Vatandaşların refahını artırmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Oktay, uygulayacakları politikalarla işletmelerin yatırım maliyetlerinin azaltılacağını, ayrıca üreticinin destekleneceği paketlerle sağlıklı büyüme yapısına ilave katkı sağlayacaklarını dile getirdi. Oktay, hızla gerçekleştirecekleri ilave istihdama destek paketinin yanı sıra inovasyonu, yerli tasarım ve üretimi destekleyen teşviklerle üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bütçenin gelir performansının artmasının eleştirildiğini aktaran Oktay, "Her daim olduğu gibi dezavantajlı kesimleri de gözeten kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Tüm adımlarımızı serbest piyasa ekonomisi ve finansal serbesti ilkesiyle tam uyumlu şekilde atacağız." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, köklü ve itibarlı geçmişiyle küresel ekonomiye tam entegre bir ülke olarak yerli ve yabancı tüm yatırımcıya güven tesis etmeye devam edeceğini belirten Oktay, "Bu genel şiarımızı zedeleyecek herhangi bir uygulama söz konusu olamaz." dedi.

Oktay, Türkiye ekonomisinin, güçlü bankacılık sektörü ve hızla büyüyen banka dışı finansal kesimiyle yeni dönemde hedeflerine uygun olarak yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artırıcı faaliyetleri finanse etmeye devam edeceğini vurguladı.

Tam bağımsız ekonominin ruhuna uygun olmayan, tüketim artırıcı, yatırım ve üretime hizmet etmeyen alanlarda kredi genişlemesini de arzulamadıklarını vurgulayan Oktay, bu anlamda finansal kapasitenin kullanılmasında yatırımları önceliklendireceklerini bildirdi.

"Orantısız fiyat artışları ve kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır." diyen Oktay, sanayi kapasitesini hızla geliştirirken enerji ve ara malı gibi alanlarda döviz ihtiyacını azaltacak adımları birer birer hayata geçireceklerini, üretim ve istihdamı daha ileriye taşıyacaklarını anlattı.

"Emek ürünü mahsullere bile saygısı olmayan, şov odaklı bir zihniyet"

Daha önce tam bağımsız politikaları hayata geçirme yönünde verdikleri gayretlerde CHP, İYİ Parti ve HDP'nin milli bir çaba ile destek verdiğine şahit olmadıklarını belirten Oktay, şöyle konuştu:

"Bu tercihimizi de ne kadar anlatırsak anlatalım, kulaklarınızın kapalı olduğunu biliyoruz. İşte CHP'nin ülkeyi yönetme şeklinin bir mizansenini gördük burada. Şov yapma uğruna kürsüde portakalları yere dökerek, şov bitince de toplayarak emek ürünü mahsullere bile saygısı olmayan, şov odaklı bir zihniyet. Önce döken sonra toplamaya çalışan klasik CHP. Önce kırıp döken, inkar eden sonra helalleşmeye çalışan klasik CHP. Gerçi diğer ortaklar da çok farklı değil. Siz burada şov yapmayla uğraşadurun, şimdi anlamasanız da savunma sanayi atılımlarımızda, Türkiye'nin Otomobili TOGG'da ve Kovid-19 ile mücadelemizde olduğu gibi ekonomik bağımsızlık mücadelemizin değerini de yaşayarak öğrenecek ve anlayacaksınız."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile millete sunulan hizmetlerin kalitesini her alanda sürekli yükseltmeye çalıştıklarını dile getiren Oktay, şunları kaydetti:

"Biz bu yönde tüm kurumlarımızla ciddi çabalar verirken, karşımızda biz ne dersek tam tersini savunmayı adet edinmiş, 'iyi' dediğimize 'kötü', 'kötü' dediğimize 'iyi' demekten başka bir şey üretemeyen bir zihniyet var. Şimdi sayısı 750'yi aşkın savunma sanayii projemizden, bir ilk olan Albatros Sürü İnsansız Deniz Aracı Projemizden, uçuş testini başarıyla geçen SONDA roketimizden, Yeni Nesil Muhabere Elektronik Taarruz Sistemimiz SANCAK'tan, AKINCI'dan, AKSUNGUR'dan bahsetsem; siz her zaman yaptığınız gibi 'ama sarayın uçağı' diyeceksiniz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin 'yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik' alanında önemli adımlarını anlatsam, oluşan ekosistemin istihdama, kalkınmaya etkisini anlatsam, siz yine 'sarayın bütçesi' diyeceksiniz.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin yalnızca geçen yıl, ABD'den Almanya'ya, Japonya'dan Fransa'ya vesile olduğu katma değerli dış yatırımlardan bahsetsem, siz yine 'Birleşik Arap Emirlikleri', yine 'Katar' diyeceksiniz. İstanbul Finans Merkezi projesini, İnsan Kaynakları Ofisi'nin gençlere desteklerini, Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetlerinin yanı sıra toplumsal barışa sunduğu katkıları anlatsam, siz yine 'savaş bütçesi', 'güvenlik bütçesi' nakaratını tekrar edeceksiniz. Bu bütçede milletimizin neye ihtiyacı varsa gelecek tahayyülü neyi gerektiriyorsa Türkiye için en gerekli neyse o var. TBMM kürsüsüne çıkıp çete üyesi gibi 'şunun ahı var, bunun ahı var' diye sayan hatibin nefret dilinin aksine milletimizin duası, desteği ve hüsnükabulü var."

"Her türlü hakareti edip sonrasında sessiz kalmamızı bekleyemezsiniz"

Bu sırada bazı CHP milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Hiç kimseye hakaret ettiğim yok, kullanılan ifadeleri biliyorum. Cevaplarına dayanamayacaksanız, o ifadeleri kullanmayacaksınız. Burada her türlü hakareti edip sonrasında sessiz kalmamızı bekleyemezsiniz." karşılığını verdi.

Tartışma üzerine araya giren TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Dünyayı ters döndürseniz, buradaki hiçbir konuşmacının konuşmasını kesmem." dedi.

Daha sonra konuşmasını sürdüren Oktay, bütçeleri görüşülen, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının, millete ait ve yalnızca milletin çıkarı için çalışan kurumlar olduğunu söyleyerek, "Millette biraz karşılık bulmak istiyorsanız, elinizi vicdanınıza koyar bu kurumlarımızın başarılarıyla milletimizle birlikte gurur duyarsınız." ifadesini kullandı.

Oktay, Cumhurbaşkanlığına bağlı 7 başkanlık, 4 ofis, 9 politika kurulu ve Genel Sekreterliğin, bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etkin politika tasarlama ve uygulama mekanizmalarını oluşturduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarının, ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile iş birliği içinde yalnızca 2021 yılı içinde tüm karar alma mekanizmalarımıza yol gösteren 75 rapor ve politika belgesi hazırladığını aktaran Oktay, 19 politika dokümanının ise hazırlığının sürdüğünü bildirdi.

"Dijital Dönüşüm Ofisi dijitalleşmede öncü rol üstleniyor"

Fuat Oktay, Dijital Dönüşüm Ofisi'nin, büyük veri, siber güvenlik, e-Devlet kapısı ve yapay zeka alanındaki çalışmalarına her geçen gün yenisini ekleyerek dijitalleşmede öncü rol üstlendiğini söyledi.

Dijital Dönüşüm Ofisi'nin, 2022'de, kamunun elindeki verinin analiz edilerek karar alma süreçlerinde kullanılması yönünde yerli ve milli "Büyük Veri" çalışmalarına değinen Oktay, Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yeni yılda e-Devlet kapısına "mobil cüzdan" eklentisinin yanı sıra iki faktörlü güvenlik doğrulaması seçeneği ile güvenliğin artırılması ve kullanıcı dostu dijital kamu hizmetlerinin zenginleştirilmesi, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi doğrultusunda 2021-2025 Yapay Zeka eylem planlarının hazırlanması ve Yapay Zeka Portalı'nın kullanıma açılması, KKTC Veri Merkezi projesi ve e-KKTC iş birliği gibi çalışmaları hayata geçireceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin, topyekun bağımsız ekonomi tercihi yönünde, Türkiye'nin döviz harcamasını azaltacak katma değerli yatırımları ülkeye kazandırdığını dile getiren Oktay, şöyle konuştu:

"Ofis yatırım portföyünde bulunan yatırımların yüzde 13'ü doğrudan Ar-Ge ve tasarım merkezi yatırımlarından, yüzde 41'i tedarikçisini geliştirme potansiyeline sahip, teknoloji yoğun ve yüksek katma değerli üretim yatırımlarından ve yüzde 31'i ara malı ithalatının yüksek olduğu sektör ve ürün gruplarında ithalat bağımlılığını azaltmaya yönelik yatırımlardan oluşuyor. Otomotiv, kimya, ilaç ve elektronik gibi orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörleri içeren projeler, nitelikli istihdam sağlamasının yanı sıra ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılması için de son derece önemli. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 2022'de Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'ndeki eylemleri hayata geçirecek, yatırımcı için güvenli liman Türkiye'nin dış yatırımcıya açılan kapısı olmaya devam edecek."

"Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, faaliyetlerini Malezya ve İngiltere'ye yaymayı planlıyor"

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin, finansal altyapının daha verimli bir yapıya kavuşturulmasına katkı verdiğini aktaran Oktay, "Ofis bünyesinde takip edilen İstanbul Finans Merkezi projesi, finansal ağırlık merkezinin coğrafi olarak değiştiği dönüşüm sürecinde, bankacılık ve banka dışı finans kurumları, finansal yatırım ve portföy yönetim şirketleri gibi geniş bir yelpazedeki finansal kuruluşları bünyesinde barındıracak, İstanbul'u uluslararası bir finans merkezi haline getirecektir. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, 2022'de, yurt dışı faaliyetlerini Malezya ve İngiltere'ye yaymayı, katılım finans alanında yeni stratejik ortaklıklar kurmayı planlıyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin ise beşeri sermaye kapasitesinin gelişimi ve doğru mesleklere yönlendirilmesi konularında tüm kurumlar ve üniversitelerle ile iş birliği içinde çalıştığını kaydeden Oktay, ofisin, 2022'de genç istihdamına yönelik kariyer ve staj programları, kamu personeli eğitimleri, yetenek avcılığı ve geleceğin meslekleri gibi konular üzerine yoğunlaşarak insan kaynağına değer katmayı sürdüreceğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla toplumu ve insanlığı aydınlatma sorumluğuyla çalışmalarını yürüttüğünü belirten Oktay, Diyanet'in, 2022'de mevcut faaliyetlerinin yanı sıra Müslümanların, hayatın farklı alanlarında karşılaştığı problemlere çözüm aramak amacıyla "iktisadi hayat ve sağlık", "sosyal hayat", "güncel inanç problemleri" çalıştayları ve "ibadet hayatı" ile ilgili konuların ele alınacağı "Güncel Dini Meseleler Buluşmaları" düzenlemeyi de planladığını bildirdi.

Oktay, Diyanet'in, 2022'de kullanıma sunulmak üzere, dil ve üslup olarak okunması ve anlaşılması kolay; okuyucuyu düşünmeye ve tefekküre yönlendiren yeni bir Kur'an meali hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı.

"İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin yüzü ve sesi haline geldi"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, devletin stratejik iletişimi konusunda kamu diplomasisi dahil Türkiye'nin yüzü ve sesi haline geldiğini belirtti.

Başkanlığın, gelecek yıl Türkiye'nin her alanda nitelikli temsilini sağlamak için proje ve faaliyetlerine devam edeceğini söyleyen Oktay, kamu kurumlarında gerçekleştirilen yazılı çeviri faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi için "Çeviri Takip Platformu" projesi başlatıldığını, projenin, 2022'de tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı.

(Sürecek)