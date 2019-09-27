Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Organize sanayi bölgelerimiz, çeşitlerine göre arama kurtarma ekibi kurmalarına teşvik edeceğiz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'de afet müdahale toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak, "GSM şirketleriyle ilgili çalıştık. Açıklamaları oldu ama biz onun ötesinde yoğun bir çalışma istedik. Bazı görevler verdik. Tamamen çözüme dönük, burada yoğunluk olsa bile iletişimin ilk anda kesilmemesiyle alakalı neler yapılabilir, diye çözüm önerileriyle geldiler. Aldığımız kararlarla ilgili kamuoyunu bilgilendiririz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Organize sanayi bölgelerimiz, çeşitlerine göre arama kurtarma ekibi kurmalarına teşvik edeceğiz"

Yaşanan depremle alakalı bilgilendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bakanlarımız ve kurumlarımızla depremin etkisini ve ileriye dönük çalışmalar yaparak bunu fırsata çevirdik. Bütün kurumlarımız çalıştılar ve sabah geldiler. Yapılan çalışmalarda olası bir depremdir ve ya başka bir şeydi, İstanbul ve dışındaki illerimiz için geçerli. Hazırlıklar ve çalışmaların son derce ciddi bir hazırlık olduğunu ve 28 tane hizmet grubu, çalışma gruplarıyla birlikte aslında ne kadar sağlıklı sistem kurduğumuzu görmüş olduk. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, şahsen bende bir parçasıydım, Avrupa Birliği dahil, dünyadaki en iyi entegre sistemi kurmuş bulunuyoruz. Bu sistemin müdahaleyle ilgili herhangi bir afet deprem olduğu anda sıfırıncı dakikaya hazırlıktır. Buradan AFAD'tan düğmeye basıldığı anda bu çalışma grupları hiçbir talimat beklemeden anında harekete geçecektir. Bilişim alt yapısı dahil, bunlar kuruldu. Çalışma grupları arasında valilik ve bakanlıklarımız telsiz sistemiyle haberleşme sisteminin oluşturulduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Bu günden itibaren İçişleri Bakanımızın ve valiliğimizin koordinasyonunda yoğun bir şekilde tatbikatlarımız yapılacak çalışmalar için devreye giriyoruz. İlk deprem olduğu anda Arama kurtarmaya ihtiyacımız var. Bir senaryo yazıp hasar nedir, bu yerlerin her bir ilçemizin görevlendirilmiş arama kurtarma ekiplerimiz var. Sadece İstanbul'da değil 80 ilimizde var. Bir karar daha aldık. Organize sanayi bölgelerimizin de kendilerine özel anında ihtiyaç duyduklarında yaptıkları üretimin çeşidine göre arama kurtarma ekibi kurmasını teşvik ediyor olacağız. Buradan da her türlü eğitimi vererek sertifikalandırmış olacağız" dedi.