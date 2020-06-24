Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, organize sanayi bölgesindeki fabrikaları gezdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, organize sanayi bölgesindeki fabrikaları gezdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 9 tesisin açılış ve temel atma törenine katılmasının ardından organize sanayi bölgesindeki bazı fabrikaları gezdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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