Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ortaya koyduğumuz bütçe disiplini sayesinde önemli bir mali alan...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ortaya koyduğumuz bütçe disiplini sayesinde önemli bir mali alan...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ortaya koyduğumuz bütçe disiplini sayesinde önemli bir mali alan...

34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin sunumuna başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin sunumuna başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ortaya koyduğumuz bütçe disiplini sayesinde önemli bir mali alan...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:02 Kaynak: AA
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