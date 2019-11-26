Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ortaya koyduğumuz etkin göç yönetimiyle temel hizmetler...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ortaya koyduğumuz etkin göç yönetimiyle temel hizmetler... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ortaya koyduğumuz etkin göç yönetimiyle temel hizmetler...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu"na katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "( Suriye'de) Terörden temizlenen bölgelere ülkemizden yaklaşık 370 bin kişi geri dönüş yapmıştır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Suriye'deki insani krizin sonlanmasını samimiyetle isteyen herkes güvenli bölge konusunda elini taşın altına koymalı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Biz kimin ne dediğine, ne kadar destek verdiğine bakmadan barış koridorunu hayata geçirmekte kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bölgede terör örgütleri arasında ayrım yapanlar ve Çobanbey, Cerablus gibi güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde barışa ateş açanlar bilmeliler ki bilerek veya bilmeyerek terörün değirmenine su taşımaktadırlar."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ortaya koyduğumuz etkin göç yönetimiyle temel hizmetler...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:02 Kaynak: AA
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