Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Oyunu Kullandı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çankaya'daki Ahmet Andiçen İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çankaya
'daki Ahmet Andiçen İlkokulu'nda oyunu kullandı. Oktay, "Bugün söz milli iradenin. Millet iradesini gösterecek ve inşallah yarın sabah çok daha güçlü, istikrarlı ve kararlı bir Türkiye
ile yolumuza devam etmiş olacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için kızı Fatma Zehra
Oktay ile birlikte oyunu kullandı. Çankaya'daki Ahmet Andiçen İlkokulu'nda 3054 numaralı sandıkta oyunu kullanan Oktay, "Yerel seçimlerimiz bütün milletimize hayırlı olsun. Bugün söz milli iradenin. Millet iradesini gösterecek ve inşallah yarın sabah çok daha güçlü, istikrarlı ve kararlı bir Türkiye ile yolumuza tekrardan devam etmiş olacağız. Bugün Türkiye genelinde demokrasi şöleni yaşıyoruz. Dünya geneline baktığımızda ciddi bir katılım oranı var. Bayram havasında gerçekleşen bir seçim. İnşallah tüm Türkiye için hayırlı olacak. İllerimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz için hayırlı olsun, tüm adaylarımız için de şimdiden hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:32 Kaynak: İHA
1 Milyon 156 Kişi İlk Kez Oy Kullanacak
57 Milyon Seçmen, Yerel Seçim İçin Sandık Başında
Türkiye'de 23 Seçmenli Köyde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
İYİ Parti Lideri Akşener Oyunu Kullandı: İYİ Sonuçlar Çıkacak