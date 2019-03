Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Oyunu Kullandı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da Ahmet Andiçen İlkokulu'nda oyunu kullandı. Oktay, "Her zaman olduğu gibi bugün de tüm Türkiye genelinde demokrasi şölenimizi yaşıyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kızı Fatma Zehra ile birlikte Çankaya'da bulunan Ahmet Andiçen İlkokulu'nda oyunu kullandı. Oktay, 3054 numaralı sandığa oyunu attıktan sonra açıklama yaptı. Oktay, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, milletin iradesini sandığa yansıtacağını belirtti. Oktay, şöyle konuştu:



"İnşallah bu akşam, yarın sabah çok daha güçlü bir Türkiye, çok daha kararlı, çok daha istikrarlı bir Türkiye ile tekrardan yolumuza devam etmiş olacağız. Bugün demokrasi şöleni. Her zaman olduğu gibi bugün de tüm Türkiye genelinde demokrasi şölenimizi yaşıyoruz. Hamdolsun ciddi bir katılım oranımız var. Dünya geneline baktığımızda her zaman yüksek katılım oranlarımızla bayram havasında gerçekleşen bir seçim. İnşallah tüm Türkiye için, hepimiz için hayırlı olacak. Şehirlerimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz ve tüm adaylarımız için hayırlı olsun."



- Ankara

