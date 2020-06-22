Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'la telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Sardor Umurzakov ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Sardor Umurzakov ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığından yapılan yazılı açıklamada, telefon görüşmesinde, Türkiye-Özbekistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığı bildirildi. İki ülke arasındaki tercihli ticaret konusunda yürütülen görüşmelerin uzlaşıyla tamamlanması için çalışmalara hız verilmesinin kararlaştırıldığı, bir sonraki KEK toplantısının tarihinin en kısa sürede netleştirilmesine karar verildiği ifade edildi. Görüşmede, ulaştırma alanındaki ilerlemelerden duyulan memnuniyetin de aktarıldığı kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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