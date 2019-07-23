Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Özbekistan'da OSB'lere yasal zemin oluşturmak için...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Özbekistan'da OSB'lere yasal zemin oluşturmak için...

27 dakika önce

Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev'ın anlaşmaları imzalaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Özbekistan Karma...

Türkiye- Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon toplantısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev'ın anlaşmaları imzalaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon toplantısının ardından Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Özbekistan'da OSB'lere yasal zemin oluşturmak için...
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:12 Kaynak: AA
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