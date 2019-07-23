Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Özbekistan'da OSB'lere yasal zemin oluşturmak için...
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Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev'ın anlaşmaları imzalaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Özbekistan Karma...
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:12 Kaynak: AA
Türkiye- Özbekistan
Karma Ekonomik Komisyon toplantısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı
Elyor Ganiyev'ın anlaşmaları imzalaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon toplantısının ardından Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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