Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Umrzakov'u kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Umrzakov'u kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Umrzakov'u kabul etti

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umrzakov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Umrzakov'u kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umrzakov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, iki ülke arasındaki iş birliği imkanları ele alındı.

Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi (YDSK) birinci toplantısı hazırlıkları konusunda görüş alışverişinde bulunulan kabulde, geçen yıl gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı çerçevesinde hazırlanan eylem planındaki ilerlemeler de etraflıca değerlendirildi.

Kabulde, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ile Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev de hazır bulundu.

Ruhsar Pekcan, fuat oktay, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bulgaristan, Volkswagen fabrikası için pes etmiyor
Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı Son Dakika: Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan karar tasarısı Senato'dan geçti 26 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 00:26:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Umrzakov'u kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]