Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zübeyde Süpürgeci'yi tebrik etti.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar T54 kategorisi 100 metrede rekor kırarak altın madalyanın sahibi olan milli gururumuz Zübeyde Süpürgeci'yi gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süpürgeci'yi kutladı - Son Dakika