Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay patlama alanında açıklama yaptı (1) - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay patlama alanında açıklama yaptı (1)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Lübnan'a) Bundan sonra gıda yardımlarımız, tıbbi malzeme, ilaç yardımlarımız devam erdecek, buğday, un yardımlarımız devam edecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "( Lübnan'a) Bundan sonra gıda yardımlarımız, tıbbi malzeme, ilaç yardımlarımız devam erdecek, buğday, un yardımlarımız devam edecek.
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8.08.2020 22:10:33. #1.12#
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