Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pence'i karşıladı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pence'i karşıladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pence'i karşıladı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i karşılaşması ve tokalaşması ANKARACumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i karşılaşması ve tokalaşması ANKARACumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pence'i karşıladı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:27 Kaynak: AA
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