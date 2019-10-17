Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pence'i karşıladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i karşılaşması ve tokalaşması ANKARACumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i karşıladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:27 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i karşılaşması ve tokalaşması ANKARACumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i karşıladı.
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