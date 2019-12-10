Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Petrol potansiyelinin ortaya çıkarılması için 2019 yılının ilk 9... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Petrol potansiyelinin ortaya çıkarılması için 2019 yılının ilk 9...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Petrol potansiyelinin ortaya çıkarılması için 2019 yılının ilk 9 ayında 117 adet petrol arama, üretim ve tespit kuyusu açılmış olup toplam 250 bin metre sondaj yapılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Petrol potansiyelinin ortaya çıkarılması için 2019 yılının ilk 9 ayında 117 adet petrol arama, üretim ve tespit kuyusu açılmış olup toplam 250 bin metre sondaj yapılmıştır."
Vekiller eksiksiz katılım için uyarıldı! 12 gün sürecek bütçe görüşmeleri başlıyor HDP'den Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Genel durumu iyidir AK Partili Meclis üyesinin Mansur Yavaş'a "artist" demesi gerginlik çıkardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ile yapılan mutabakatla ilgili açıklama: Çağrısı gelirse Türk askeri bölgeye gidebilir