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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Petrol potansiyelinin ortaya çıkarılması için 2019 yılının ilk 9... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Petrol potansiyelinin ortaya çıkarılması için 2019 yılının ilk 9...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Petrol potansiyelinin ortaya çıkarılması için 2019 yılının ilk 9 ayında 117 adet petrol arama, üretim ve tespit kuyusu açılmış olup toplam 250 bin metre sondaj yapılmıştır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Petrol potansiyelinin ortaya çıkarılması için 2019 yılının ilk 9 ayında 117 adet petrol arama, üretim ve tespit kuyusu açılmış olup toplam 250 bin metre sondaj yapılmıştır."

fuat oktay, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:28 Kaynak: AA
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