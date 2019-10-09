Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "PKK'nın bir kolu olan bu oluşumun yanı başımızda yeni bir terör...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "PKK'nın bir kolu olan bu oluşumun yanı başımızda yeni bir terör bataklığı meydana getirmesine müsamaha göstermeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " PKK'nın bir kolu olan bu oluşumun yanı başımızda yeni bir terör bataklığı meydana getirmesine müsamaha göstermeyiz."
Ceylanpınar ilçe merkezine 2 havan mermisi atıldı Barış pınarı "koral" ile başladı Barış Pınarı Harekatı'nda TSK, 30 kilometre derinliğe girdi Harekat sonrası 4 ilçede eğitime iki gün ara verildi