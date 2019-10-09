Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "PKK'nın bir kolu olan bu oluşumun yanı başımızda yeni bir terör...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'PKK'nın bir kolu olan bu oluşumun yanı başımızda yeni bir terör...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "PKK'nın bir kolu olan bu oluşumun yanı başımızda yeni bir terör...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "PKK'nın bir kolu olan bu oluşumun yanı başımızda yeni bir terör bataklığı meydana getirmesine müsamaha göstermeyiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " PKK'nın bir kolu olan bu oluşumun yanı başımızda yeni bir terör bataklığı meydana getirmesine müsamaha göstermeyiz."

fuat oktay, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:00 Kaynak: AA
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