Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Pkk ve Fetö'nün Arkasındaki Şer Odakları Kardeşi Kardeşi Birbirine...
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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gençlerle buluştu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması MUŞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malazgirt'te vatandaşlarla bir araya geldi.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması MUŞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malazgirt'te vatandaşlarla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:41 Kaynak: AA
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