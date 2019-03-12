Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Pkk ve Fetö'nün Arkasındaki Şer Odakları Kardeşi Kardeşi Birbirine...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Pkk ve Fetö'nün Arkasındaki Şer Odakları Kardeşi Kardeşi Birbirine...

5 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gençlerle buluştu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması MUŞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malazgirt'te vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması MUŞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malazgirt'te vatandaşlarla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:41 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Eş, Karısının İş Yeri Önünde Kendini Yakmaya Çalıştı Bodrum'da Gündüz Vakti Sokağa İnen Domuz Sürüsü Görenleri Şaşkınlığa Uğrattı

Son Dakika! THY, Etiyopya'daki Kaza Sonrası Boeing 737 Tipi Yolcu Uçaklarının Seferlerini Durdurdu Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur'
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 19:46:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Pkk ve Fetö'nün Arkasındaki Şer Odakları Kardeşi Kardeşi Birbirine...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]