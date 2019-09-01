Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Polonya'da
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Polonya'da

2 saat önce

Genel görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kırmızı halıdan geçişi VARŞOVA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı vesilesiyle Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen anma törenlerine katıldı.

Genel görüntüler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kırmızı halıdan geçişi VARŞOVA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı vesilesiyle Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen anma törenlerine katıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:45 Kaynak: AA
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