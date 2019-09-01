Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Polonya'da
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Genel görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kırmızı halıdan geçişi VARŞOVA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı vesilesiyle Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen anma törenlerine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:45 Kaynak: AA
Genel görüntüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kırmızı halıdan geçişi VARŞOVA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı vesilesiyle Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen anma törenlerine katıldı.
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