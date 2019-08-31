Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Polonya'ya gidecek
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Polonya'ya gidecek

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı vesilesiyle Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek anma törenlerine katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Polonya'ya gidecek, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı vesilesiyle Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek anma törenlerine katılacak.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Oktay, bugün akşam saatlerinde Varşova'ya gidecek.

Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı vesilesiyle yarın Pilsudski Meydanı'nda düzenlenecek anma törenlerine iştirak edecek.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından heyet başkanları onuruna verilecek yemeğe katılacak Oktay'ın konuk ülkelerin liderleri ve muhataplarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

fuat oktay, Varşova, Polonya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal görüntüsüyle şaşırttı
Egzoz muayenesini yaptırmayanlara bin 546 lira ceza kesilecek Eski MHP'li vekil paylaştı: Cuma namazı hutbesinde Atatürk'ün adı anılmayınca tartışma çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:13:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Polonya'ya gidecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]