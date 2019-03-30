Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Romanya Başbakanı Dancila ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya ziyareti kapsamında Başbakan Viorica Dancila ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya
ziyareti kapsamında Başbakan Viorica Dancila ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi temaslarda bulunmak için Romanya'ya geldi. Oktay, Romanya ziyareti kapsamında Başbakan Viorica Dancila ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden sonra açıklamada bulunan Oktay, görüşmede Türkiye-Romanya ilişkilerini değerlendirildiğini söyledi. Oktay, görüşmede çeşitli alanlardaki işbirliğimizin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığını kaydetti.
Oktay Romanya ziyaretimiz vesilesiyle, Bükreş
'te bulunan Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Oktay, ziyaretten sonra yaptığı açıklamada, "Sınırlarımız içinde ve dışında, vatanın bekası için canlarını feda etmiş tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi. - BÜKREŞ
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:11 Kaynak: İHA
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