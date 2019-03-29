Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Romanya'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Romanya'da

1 saat önce

- Bulgaristan Başbakanı Boris Borisov Romanya Başbakanı Viorica Dancile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic BÜKREŞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Onur Konuğu" olduğu Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Bükreş'te, Bulgaristan...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Romanya'da, System.String[]
- Bulgaristan Başbakanı Boris Borisov
Romanya Başbakanı Viorica Dancile
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic BÜKREŞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Onur Konuğu" olduğu Romanya-Bulgaristan-Sırbistan- Yunanistan Dörtlü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Bükreş'te, Bulgaristan Başbakanı Boris Borisov, Romanya Başbakanı Viorica Dancile ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:10 Kaynak: AA

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