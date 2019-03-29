Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Romanya'da
1 saat önce
- Bulgaristan Başbakanı Boris Borisov Romanya Başbakanı Viorica Dancile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic BÜKREŞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Onur Konuğu" olduğu Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Bükreş'te, Bulgaristan...
- Bulgaristan
Başbakanı Boris Borisov Romanya
Başbakanı Viorica Dancile Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic BÜKREŞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Onur Konuğu" olduğu Romanya-Bulgaristan-Sırbistan- Yunanistan
Dörtlü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Bükreş
'te, Bulgaristan Başbakanı Boris Borisov, Romanya Başbakanı Viorica Dancile ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:10 Kaynak: AA
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