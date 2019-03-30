Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Romanya'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Romanya'da

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Romanya'da, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Oktay, Romanya'nın ev sahipliğinde Snagov Sarayı'nda gerçekleştirilen Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi marjında Vucic ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 30 dakika sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:14 Kaynak: AA

Politika
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