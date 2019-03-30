Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Romanya'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.



Oktay, Romanya'nın ev sahipliğinde Snagov Sarayı'nda gerçekleştirilen Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi marjında Vucic ile bir araya geldi.



Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 30 dakika sürdü.

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