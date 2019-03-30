Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Romanya'da
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.
Oktay, Romanya'nın ev sahipliğinde Snagov Sarayı'nda gerçekleştirilen Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi marjında Vucic ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 30 dakika sürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:14 Kaynak: AA
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