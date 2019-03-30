Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Romanya'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Romanya'da

59 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Romanya'da, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.

Oktay, Romanya'nın ev sahipliğinde Snagov Sarayı'nda gerçekleştirilen Romanya-Bulgaristan-Sırbistan- Yunanistan Dörtlü Zirvesi marjında Borisov ile görüştü.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:44 Kaynak: AA

Politika
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