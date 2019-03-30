Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Romanya'da
59 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.
Oktay, Romanya
'nın ev sahipliğinde Snagov Sarayı'nda gerçekleştirilen Romanya-Bulgaristan-Sırbistan- Yunanistan
Dörtlü Zirvesi marjında Borisov ile görüştü.
Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:44 Kaynak: AA
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