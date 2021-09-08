Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rum okullarında okutulan ders kitabından Atatürk'le ilgili sayfanın yırtılması talimatını kınadı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rum okullarında okutulan ders kitabından Atatürk'le ilgili sayfanın yırtılması talimatını kınadı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Eğitim Bakanlığının, okullarda okutulan bir ders kitabından Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde talimat vermesini kınadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Eğitim Bakanlığının, okullarda okutulan bir ders kitabından Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde talimat vermesini kınadı. Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, GKRY yetkililerine, geçmişin omuzlarına yüklediği tarihi mirası ders kitaplarından sayfalar yırtarak silmenin mümkün olamayacağını hatırlatarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e ve onun nezdinde milletimize yapılan bu saygısızlık, esasen Rumların Ada'daki Türk varlığına karşı hazımsızlığının en net göstergesidir. Kınıyorum!" ifadesini kullandı.

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