Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Rusya'dan S-400 Alımı) Türkiye Kararını Verirken Sadece Kendi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Rusya'dan S-400 Alımı) Türkiye Kararını Verirken Sadece Kendi...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Rusya'dan S-400 alımı) Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "( Rusya'dan S-400 alımı) Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:55 Kaynak: AA

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