Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Rusya'dan S-400 Alımı) Türkiye Kararını Verirken Sadece Kendi...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Rusya'dan S-400 alımı) Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "( Rusya
'dan S-400 alımı) Türkiye
kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür."
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:55 Kaynak: AA
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