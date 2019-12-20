Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "S-400 ve F-35 ile başlayan süreçte bizi yaptırımlarla tehdit edenler, savunma sanayinde gerçekleştirdiğimiz milli teknoloji hamlesine bakarak tehditlerin bizi yerli tasarım ve üretime daha da motive edeceğini bilmelidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmelerinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin demokratik kurum ve kuruluşlarının daha etkin, karar alma ve uygulama mekanizmalarının ise daha hızlı ve esnek çalışmasını sağlayarak, millete daha kaliteli hizmet verdiklerini belirterek, "Hukukun üstünlüğü ilkesiyle hareket eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde ekonomiye yönelik saldırılara çok daha hızlı bir şekilde karşılık verilerek bertaraf edilmiştir." diye konuştu.

Gelir artışının, insani gelişme için bir araç olduğunu, nihai hedef olmadığına işaret eden Oktay, nihai hedefin, vatandaşların toplum içerisinde ve birey olarak daha huzurlu olması ve gelişmiş yaşam standartlarına kavuşması olduğunu vurguladı.

Oktay, "Ancak, rakamlarla anlattığımız icraatlarımızın, çok partili siyasi tarihimiz boyunca, milletimizin bir kez bile tek başına hükümet etme güvenini verdiği taraflarca tam anlaşılamadığını müşahede ediyoruz. Oysa, yaptığımız icraatlar, güneşin balçıkla sıvanması çabalarının önünde koca bir kale gibi durmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemizi kalitede de daha üst basamaklara sıçrarken göreceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz okul inşa ettikçe, eğitim kampanyaları düzenleyip ailelere 'eğitim desteği ve danışmanlık' verdikçe bu sefer de eğitimimizin kalitesine kara çalınmaya çalışıldı. Oysa biz bu kesimlerden çok daha önce, eğitime erişimi sorun olmaktan çıkardık ve kaliteyi öncelediğimizi ilan ettik. En son açıklanan PISA sonuçları ile puanını en çok artıran ülke olarak eğitimde bir yol kat ettiğimiz görülmüştür. 'İyi ama yetmez' dedik. Daha üst sıralara çıkmak zorundayız ve bütçede eğitime ayırdığımız yüksek pay ile de bu iddiamızın gereğini yerine getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemizi kalitede de daha üst basamaklara sıçrarken göreceğiz."

"Bizim için insanımız ve onun refahı kalkınmamızın temel amacıdır." diyen Oktay, güçlü bir beşeri sermayesi olmayan milletlerin, müreffeh bir hayat sürmesinin de mümkün olmadığını söyledi.

Aileyi güçlendirmek ve aileyi zayıflatan etmenleri ortadan kaldırmak için kamu-sivil toplum iş birliğini desteklediklerini kaydeden Oktay, "'Kadın güçlü olursa aile de toplum da güçlü olur' anlayışıyla kadınlarımızın toplumsal statüsünün yükseltilmesine büyük önem veriyor ve gereğini de yapıyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı yürüttüğümüz mücadele kapsamında 'Mercan Seferberliği' başlatılmış olup, 2020-2021 Koordinasyon Planı hazırlamıştır." ifadelerini kullanı.

"İş dünyasının ihtiyacına göre mesleki eğitim genç işsizliğin azalmasına katkı sağlayacak"

Türkiye'nin, Avrupa Birliği ülkeleri arasında genç nüfusun ülke nüfusuna oranı en yüksek olan ülke olduğuna dikkati çeken Oktay, "İstikbalimizin teminatı gençlerimizin sosyal anlamda güçlendirilmesi, karar alma süreçlerine aktif katılımlarının sağlanması ve kişisel gelişiminin desteklenmesine yönelik çalışmalar bizim dönemimizde ivme kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 18 yaşındaki gençlere seçme ve seçilme hakkını savunduklarını, 2019 yılının 'gönüllülük yılı' ilan edildiğini, tüm illerden gençlerin gönüllü sosyal faaliyetlere teşvik edildiğini dile getirdi.

Oktay, "2020 bütçesi, gençlerin, iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitim programlarına dahil edilmesi suretiyle genç işsizliğinin azaltılmasına da katkı sağlayacaktır." dedi.

"Sağlıkta sağlanan ilerleme de birer rakamdan ibaret değildir"

Türkiye'nin insani gelişmişlik düzeyindeki başarısında, sağlık alanında atılan önemli adımların da rolünün büyük olduğunu kaydeden Oktay, "Hemen herkesi sağlık güvencesi şemsiyesi altına aldığımız, sosyal güvenlik kapsamını genişlettiğimiz görmezden gelinemez. Sağlıkta sağlanan ilerleme de birer rakamdan ibaret değildir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçemiz, hastaneye, doktora, tedaviye ve ilaca rahat erişimin temel garantisi olarak bu yıl da vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır." diye konuştu.

Oktay, tütün, alkol, uyuşturucu ve davranışsal bağımlılıklar ile mücadelenin, üzerinde hassasiyetle durulan en önemli çalışma alanlarından biri olduğunu söyledi.

Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında tedaviye erişim imkanlarını artırmayı sürdüreceklerini bildiren Oktay, Türkiye'nin bu mücadelede gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çok ötesinde olduğunun altını çizdi.

"KOBİ'lere destek sağlıyoruz, 2020 bütçesiyle daha fazlasını sağlayacağız"

Türkiye'de sanayinin daha da rekabetçi hale gelmesi için yüksek katma değerli üretime odaklanıldığını ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Verimlilik artışı, etkin dijitalleşme ve yerelden kalkınma sanayi alanında öncelik verdiğimiz temel alanlar olmayı sürdürüyor. Ayrıca KOBİ'lerin teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkılarını artırmak da önemli bir gündem maddemiz. Yüksek teknolojili alanlar ve imalat başta olmak üzere Ar-Ge ve inovasyon projelerinde çıktıların somutlaşarak ticari prototip ve ürüne dönüşmesini önemsiyoruz. Bugün sayıları 85'e ulaşmış olan ve 1 milyar lira kaynak aktardığımız Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren 5 bin 500 firmanın satış geliri 83 milyar liraya, ihracat geliri ise 4,3 milyar dolara ulaşmış durumdadır. Ayrıca bunların piyasayla buluşmasını kolaylaştırmak için girişimcilere ve KOBİ'lere destek sağlıyoruz ve 2020 bütçesiyle daha da fazlasını sağlayacağız. Yatırımcıların yoğun şekilde talep ettiği İlçe Bazlı Bölgesel Teşvik Modeli'ne geçiş çalışmalarında sona yaklaştık, yakın zamanda paylaşacağız."

"Otomotiv endüstrisinde geleceğin teknolojilerini yakalamak açısından bir fırsat"

"Yerli Otomobil Projesinde kritik bir eşiği aşmak üzereyiz." bilgisini veren Oktay, Yerli Otomobil Projesini elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinin temelden dönüştürdüğü otomotiv endüstrisinde geleceğin teknolojilerini yakalamak açısından bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.

Yerli otomobili prototipinin 27 Aralık'ta kamuoyuna tanıtılacağını ifade eden Oktay, "Elektrikli otomobil üretimine dönük büyük bir ekosistem, bu girişim ile birlikte hayata geçmiş olacak. Ayrıca oluşan ekosistem, uçan araç, insansız otonom sistemler gibi daha ileri teknolojilere de altyapı oluşturacaktır." şeklinde konuştu.

"Hava ve uzay araçları projelerine de teknoloji transferi sağlamayı planlıyoruz"

Türkiye'nin uzay sanayisi aynı anda birkaç önemli ve büyük projeyi yürütebilecek kabiliyete ulaştığına dikkati çeken Oktay, Türksat 5A uydusunun 2020 yılının üçüncü çeyreğinde fırlatılacağını ve gelecek yıl sonunda da hizmete alınacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2021'de uzaya fırlatılacak İMECE uydusunun ise ilk yüksek çözünürlüklü milli görüntüleme uydusu olacağını belirterek, "Diğer bir büyük projemiz TÜRKSAT-6A projesidir. Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projesi olan Milli Haberleşme Uydusu Türksat 6A'yı 2022 yılında hizmete almak için TÜBİTAK, ASELSAN, TAİ ve KOBİ'lerimiz iş birliği içinde yoğun şekilde çalışmaya devam etmektedir. Bunların yanı sıra Milli Uzay Programını 2020 yılında ilan edeceğiz. Uydu sistemlerinin yanı sıra uzaya erişim için fırlatma sistemleri geliştirmeyi böylece yerli imkanlarla üretilecek hava ve uzay araçları projelerine de teknoloji transferi sağlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ülke sınırlarımızın ötesinde oluşturulmaya çalışılan tüm tehditleri bertaraf ediyoruz"

Savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 70'ler seviyelerine çıkarıldığını dile getiren Oktay, 66 olan savunma sanayii projesi sayısının bugün 700 olduğunu bildirdi.

Oktay, "Milli teknoloji hamlemizi başarıya taşıyan adımlar, bilinçli bir gayretin, milli şuurun, stratejik görüşlülüğün, sabrın ve yılgınlığa hiçbir surette prim vermeyen bir iradenin sonucudur. S-400 ve F-35 ile başlayan süreçte bizi yaptırımlarla tehdit edenler, savunma sanayinde gerçekleştirdiğimiz milli teknoloji hamlesine bakarak tehditlerin bizi yerli tasarım ve üretime daha da motive edeceğini bilmelidir. Türkiye, çok uzak değil yakın bir gelecekte kendi hava savunma sistemlerine, F-35 benzeri insanlı-insansız savaş uçağına, insansız kara savunma araçlarına sahip, ve tasarımdan üretime lider konumdaki ülkelerden birisi olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde milli güvenliğe dair özgüvenimiz artmış, dosta güven, düşmana korku salınmıştır." yorumunu yaptı.

Milletin desteği, Hükümetin kararlılığı ve güvenlik güçlerinin fedakar çalışmaları ile terörü zayıflattıklarını ve yok ettiklerini dile getiren Oktay, "Ülke sınırlarımızın ötesinde oluşturulmaya çalışılan tüm tehditleri bertaraf ediyoruz. Milli güvenliğimize yönelik her türlü plan ve operasyonlara karşı hazırlıklı ve güçlü duruşumuzu sürdürüyoruz. Güvenlik güçlerimiz nitelikli insan kaynağı ve yüksek teknoloji oranı ve her geçen gün gelişen altyapısıyla terörün ve terör destekçisi güçlerin üstesinden gelecek güçtedir." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)