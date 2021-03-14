Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Salgınla mücadelede örnek alınan bir ülke konumundayız - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, "Bugün tüm sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarının yanı sıra hastanelerimizin hizmet kapasitesinden aşılama hızına kadar salgınla mücadelede örnek alınan bir ülke konumundayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sağlık çalışanları için yazdığı mektubu, Twitter hesabından yayımladı. Oktay, mektubunda şu ifadelere yer verdi: