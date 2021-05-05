Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şampiyon olan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Oktay, sosyal medya hesabından takımın fotoğrafını paylaşarak, "Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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