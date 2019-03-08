Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Şanlıurfa, İnsanlığın Tarihini Göbeklitepe ile Yeniden Yazdırıyor"
45 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehir merkezindeki miting alanında halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehir merkezindeki miting alanında halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:53 Kaynak: AA
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