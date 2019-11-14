Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Şanlıurfa'daki cephanelikteki patlamaya ilişkin bilgi aldı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Şanlıurfa'daki cephanelikteki patlamaya ilişkin bilgi aldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde meydana gelen patlamaya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Şanlıurfa'daki cephanelikteki patlamaya ilişkin bilgi aldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde meydana gelen patlamaya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile telefonda görüştü.

Oktay, Bakan Soylu, Genelkurmay Başkanı Güler ve Vali Erin'den patlamaya ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaralanan askerlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:42 Kaynak: AA
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