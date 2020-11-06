Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Savunma ürünlerinde yüzde 70'in üzerinde dışa bağımlı haldeyken bugün bu oran yüzde 30'ların altına inmiştir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının Kuruluşunun 35'inci Yıldönümü Programı'na katıldı. (1)

"Savunma Sanayii alanında her zaman vurguladığımız bir husus var. Kendi imkanlarımızla imal edebileceğimiz hiçbir ürünü dışarıdan satın almamak ve yerlilik ve millilik oranlarımızı daima daha da yükseğe taşımak"

"Hamdolsun, sizlerin de gayretleriyle, emekleriyle savunma sanayii yerlilik oranında önemli ilerlemeler kaydettik. Savunma ürünlerinde yüzde 70'in üzerinde dışa bağımlı haldeyken bugün bu oran yüzde 30'ların altına inmiştir"

"Tüm kritik malzeme ve teknolojilerde yüzde yüz kendimize yeter hale geldiğimiz güne kadar durmadan yorulmadan çalışacağız"