Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Sinop'ta yaşanan sel) Elektrikte bir sıkıntımız yok, suda bir sıkıntımız yok" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması SİNOP - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ayancık'ta açıklamalarda bulundu. (2)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "( Sinop'ta yaşanan sel) Elektrikte, suda bir sorunumuz kalmadı."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Sinop'ta yaşanan sel) Bir köy hariç ulaşım sorunu kalmadı. Onun açılması için de çalışmalar sürüyor."
Kaynak: AA
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