Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit asker için başsağlığı diledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Nar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, Twitter'dan paylaştığı mesajında, " Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütüne karşı yürütülen operasyonda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Murat Nar'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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