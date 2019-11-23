Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreninde konuştu. (1)

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