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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Şehit ve gazi yakınlarımız artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreninde konuştu. (1)
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