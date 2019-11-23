Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Şehit ve gazi yakınlarımız artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Şehit ve gazi yakınlarımız artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Şehit ve gazi yakınlarımız artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreninde konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şehit ve gazi yakınlarımız artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi...

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Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:40 Kaynak: AA
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