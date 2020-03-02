Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şehitler tepesi kahraman yürekler ile doludur - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şehitler tepesi kahraman yürekler ile doludur - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şehitler tepesi kahraman yürekler ile doludur

22 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Şehitler tepesi dün olduğu gibi bugün de kahraman yürekler ile doludur" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şehitler tepesi kahraman yürekler ile doludur, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Şehitler tepesi dün olduğu gibi bugün de kahraman yürekler ile doludur" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Şehitler tepesi dün olduğu gibi bugün de kahraman yürekler ile doludur. Vatanımız ve bayrağımız için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyor, ailelerine sabır diliyorum. Mehmetçiğimiz sınırlarımızın içinde ve dışında destansı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere hak ettikleri cevap hem sahada hem de masada verilmeye devam edilecektir. Çanakkale'de, Dumlupınar'da 7'den 70'e seferber olan milletimiz bugün aynı ruhla Tel-Abyad'da, Serakib'de ve İdlib'de devletimizin bekası için çetin bir mücadele vermektedir. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatında olduğu gibi Bahar Kalkanı Harekatımız ile de sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör devletinin ve yaşanan insani dramın önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.


Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'e açıkça soruldu: O gece bütün açıklamaları neden Hatay Valisi yaptı?
Şehit cenazesine İYİ Partili vekilin fotoğraf çektirme merakı damga vurdu Erdoğan, rejimin kayıplarını tek tek sıralayıp uyardı: Çekilmezlerse omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine: Artık kapılar açılmıştır, bu yükten nasibinizi alacaksınız

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 19:02:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şehitler tepesi kahraman yürekler ile doludur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]