Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Sevgi Yürüyüşü"Ne Katıldı
52 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mamak ilçesinde "Sevgi Yürüyüşü"ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mamak
ilçesinde "Sevgi Yürüyüşü"ne katıldı.
Oktay, AK Parti
Mamak İlçe Başkanlığı tarafından Abidinpaşa semtinde gerçekleştirilen yürüyüşte, karanfil dağıttı ve vatandaşlarla sohbet etti. Bir taksi durağını da ziyaret eden Oktay, taksicilerle çay içti.
Fuat Oktay'a yürüyüş sırasında AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı
, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan
ve AK Parti Mamak İlçe Belediye Başkan Adayı Murat Köse
ile partililer de eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:42 Kaynak: AA
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