Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir. Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir." - ANKARA

fuat oktay, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:17 Kaynak: İHA
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