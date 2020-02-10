Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:17 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir. Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir." - ANKARA
Son Dakika AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırılara misliyle karşılık verildi, geri çekilme söz konusu değildir Son Dakika: İBB Meclisi'nde "İmamoğlu küfür etti" iddiası gerginlik çıkardı! AK Parti sıraları salonu terk etmek istedi MetroPOLL Araştırma son anket sonucunu duyurdu! İşte yeni partilerin oy oranı Tevfik Göksu, kendisine "Yalancı" diyen CHP'li meclis üyesine patladı: Terbiyesiz