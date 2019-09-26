Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Silivri Devlet Hastanesi) Uzmanlarımızın bize raporladığı,...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Silivri Devlet Hastanesi) Uzmanlarımızın bize raporladığı,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Silivri Devlet Hastanesi) Uzmanlarımızın bize raporladığı, binanın kullanılabilir ve afete dayanıklı olduğu şeklinde"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " (Silivri Devlet Hastanesi) Uzmanlarımızın bize raporladığı, binanın kullanılabilir ve afete dayanıklı olduğu şeklinde"

Devlet Hastanesi, fuat oktay, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:20 Kaynak: AA
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