Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Silivri Devlet Hastanesi) Uzmanlarımızın bize raporladığı,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Silivri Devlet Hastanesi) Uzmanlarımızın bize raporladığı, binanın kullanılabilir ve afete dayanıklı olduğu şeklinde"
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " (Silivri Devlet Hastanesi) Uzmanlarımızın bize raporladığı, binanın kullanılabilir ve afete dayanıklı olduğu şeklinde"
İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası Taksim'deki binada kayma meydana geldi Tekirdağ'da bir binada deprem dolayısıyla boydan boya çatlaklar oluştu Depremin korkunç şiddeti canlı yayına anbean yansıdı İTÜ'den büyük İstanbul depremiyle ilgili son dakika açıklaması: Kritik bir gösterge