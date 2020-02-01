Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan OSB'deki fabrikalarda incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan OSB'deki fabrikalarda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan OSB'deki fabrikalarda incelemelerde bulundu

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) makine ve savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan OSB'deki fabrikalarda incelemelerde bulundu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) makine ve savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Yerli ve milli üretimin artırılması hedefi çerçevesinde ziyaretlerde bulunan Oktay'ı, metro aracı ve lokomotif üretiminin yapıldığı fabrikada Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ile fabrika ve OSB yönetimi karşıladı.

Oktay, fabrikadaki üretim bandını gezerek, metro araçları ve lokomotiflere ilişkin bilgi aldı.

Metro araçlarının imalatında kullanılan malzemeleri inceleyen, yönetimden çalışmalara ilişkin brifing alan Oktay, yerli ve milli üretimin desteklenmesinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Oktay, daha sonra savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren, uçak bombası gövdesi ve kuyruğunun üretildiği fabrikada incelemelerde bulunarak, imalat alanlarını gezdi.

Ziyaretin sonunda Oktay'a bomba gövdelerinin maketi hediye edildi.

fuat oktay, Sincan, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da 20 sokak hayvanını zehirleyerek öldüren kasap serbest bırakıldı
İstanbul Barosu, adliyelerdeki fiyat eşitsizliğine karşı avukatları boykota çağırdı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İSMEK'teki 'aşağılama ve taciz' iddiaları için müfettiş görevlendirdi Babasının silahı ile oynayan 17 yaşındaki Armağan, kendini vurdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 19:37:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan OSB'deki fabrikalarda incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]