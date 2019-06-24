Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin ile görüştü
19 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:37 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Singapur Parlamento
Başkanı Tan Chuan-Jin ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Türkiye
ve Singapur'un ikili ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.
21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu
Motorine 17-18 kuruş zam bekleniyor
AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak
Trump, faizleri düşürmemesi nedeniyle ABD Merkez Bankasını eleştirdi