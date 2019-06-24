Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin ile görüştü

19 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Türkiye ve Singapur'un ikili ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:37 Kaynak: AA
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