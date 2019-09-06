Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sınırlarımızı açmak ne bir tehdit ne de blöf
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sınırlarımızı açmak ne bir tehdit ne de blöf

51 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Güvenli bölge olmazsa sınırları açarız" açıklamasına ilişkin olarak "Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sınırlarımızı açmak ne bir tehdit ne de blöf, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Güvenli bölge olmazsa sınırları açarız" açıklamasına ilişkin olarak "Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir." ifadelerini kullandı.


Türkiye'nin hiçbir ülkenin bekçisi olmadığını dile getiren Oktay, batıyı kast ederek "Türkiye onların göçmen deposu değildir. Oluşturdukları krizlerin de faturasını ödeyecek ülke değildir. Nasıl olsa yeni göç akımı dalgası başlarsa Türkiye bunu göğüsleyecektir yaklaşımı ve rahatlığı, kesinlikle yanlış bir rahatlık ve yaklaşımdır." dedi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:00 
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